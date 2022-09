Correnti di aria umida provenienti da occidente provocheranno, nella giornata di domani, martedì 27 settembre, precipitazioni sparse intermittenti, localmente anche a carattere di rovescio, più frequenti sulle zone interne centro settentrionali.

Ma saranno soprattutto vento e mareggiate a prendere forza a partire dalle prime ore di martedì, con progressivo rinforzo dei venti di Ponente-Libeccio. Forti raffiche soffieranno sull’Arcipelago settentrionale (in particolare su Capraia e Gorgona), ma anche lungo la costa livornese e pisana e sui versanti sottovento all’Appennino.

Quanto al mare, è prevista l’ulteriore intensificazione del moto ondoso dalla prime ore di domani, martedì, con mare agitato a nord dell’Elba, in particolare tra Capraia e Gorgona, costa livornese e pisana. In considerazione di queste previsioni la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un condice giallo valido per l’intera giornata di domani martedì 27 settembre