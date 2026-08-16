Codice rosso|
Malore in centro a Pisa, corsa in ospedale a Cisanello per un 67enne
Immediati i soccorsi
Momenti di apprensione questa mattina nel centro di Pisa, dove un uomo di 67 anni ha accusato un improvviso malore.
L’allarme è scattato rapidamente e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pisa, che ha prestato le prime cure all’uomo e lo ha stabilizzato prima di trasferirlo in ospedale.
Le condizioni del 67enne hanno richiesto il trasporto in codice rosso a Cisanello, dove è stato preso in carico dai sanitari per gli accertamenti e le cure necessarie.
Ancora da chiarire la natura del malore e cosa abbia provocato l’improvviso peggioramento delle condizioni dell’uomo. Saranno gli accertamenti medici a stabilire la gravità del quadro clinico.
L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di trasferire il paziente in ospedale nel più breve tempo possibile.