Tre incidenti in poche ore nel Pisano: due feriti in codice rosso, paura per un possibile scontro con un cinghiale

Impegnati vigili del fuoco, municipale e 118

Dalla serata di Ferragosto alla mattinata di oggi, superlavoro per i soccorritori sulle strade della provincia. Grave un motociclista di circa 60 anni tra Vecchiano e Torre del Lago.

È stata una notte di incidenti e interventi sanitari nel territorio pisano, proseguita poi con altri episodi nella mattinata di oggi. Tre gli incidenti segnalati tra la serata di ieri e le prime ore della giornata, con due persone trasportate in codice rosso all’ospedale Cisanello e un’altra in codice giallo.

Il più grave è avvenuto questa mattina nella zona di Migliarino, tra Vecchiano e Torre del Lago, lungo la strada del curvone sul lato lago.

Erano circa le 9 quando è scattata la richiesta di soccorso per una moto finita a terra. A bordo viaggiavano un uomo e una donna, entrambi di circa 60 anni.

La dinamica è ancora da chiarire, ma tra le prime ipotesi c’è quella di un possibile impatto con un cinghiale, che potrebbe aver provocato la perdita di controllo della moto. Un’ipotesi, al momento, che dovrà essere verificata.

Sul posto sono arrivati l’automedica di Pisa, un’ambulanza della Misericordia di Pisa e i Carabinieri.

L’uomo ha riportato un politrauma con trauma facciale importante ed è stato trasferito in codice rosso a Cisanello. Anche la donna è stata soccorsa dal personale sanitario.

Poche ore prima, nella serata di ieri, un altro intervento aveva mobilitato i soccorritori sulla Statale 67 bis Arnaccio. La chiamata è arrivata alle 19.52 per un incidente nel quale è rimasto ferito un uomo di 52 anni.

Il paziente, che aveva riportato un politrauma, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cisanello dall’ambulanza infermieristica India di Pisa. Le informazioni sulla dinamica sono al momento limitate.

Sempre nella mattinata di oggi, un terzo incidente si è verificato lungo la Statale 67 bis, nella zona del ristorante “Da Antonio”. In questo caso sono state coinvolte due automobili.

Un uomo di 33 anni è stato soccorso e trasferito in codice giallo al Pronto soccorso di Cisanello dall’ambulanza medicalizzata di Cascina. Anche per lui i sanitari hanno rilevato un politrauma.

Nello scontro sarebbero rimasti coinvolti anche una donna e un bambino, che secondo le prime informazioni potrebbero essere familiari dell’altro automobilista. Non sono disponibili, al momento, ulteriori dati sulle loro condizioni.

Imponente la macchina dei soccorsi intervenuta sulla Statale 67 bis: oltre ai sanitari, sono arrivati un’ambulanza infermieristica di Pisa, un mezzo della Croce Rossa Italiana, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.