In auto senza patente e con la macchina piena di rame, fermato a Santa Croce

Agosto di controlli e di contenimento dei reati alla guida quello portato avanti nei giorni scorsi dai Carabinieri del comando provinciale di Pisa. Le operazioni, che hanno interessato l’intera provincia, hanno portato al deferimento in stato di libertà di 26 persone e al sequestro di sostanze stupefacenti, armi improprie e strumenti atti all’effrazione.

A Santa Croce sull’Arno, un soggetto è stato intercettato alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente (con reiterazione nel biennio). A bordo del veicolo i militari hanno rinvenuto 22 kg di grondaie in rame di dubbia provenienza; il conducente è stato deferito per ricettazione e il veicolo è stato sequestrato per la confisca.

Particolarmente incisiva sulle strade dell’intera provincia è stata poi l’azione di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, volta a tutelare l’incolumità degli utenti della strada. Solo per l’accusa di guida in stato di ebbrezza sono stati 14 gli automobilisti e motociclisti segnalati, sorpresi alla guida con tassi alcolemici ben superiori ai limiti consentiti dalla legge e con picchi registrati fino a oltre 3,2 grammi per litro. Per questi è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria con il contestuale ritiro della patente di guida e, nei casi più gravi, il sequestro del veicolo ai fini della confisca. Molti poi i reati collegati contestati: un conducente in evidente stato di alterazione è stato segnalato per oltraggio a pubblico ufficiale a seguito di frasi ingiuriose rivolte ai militari operanti.