Muore a 33 anni dopo essere stato investito: il conducente scappa, è caccia all’auto

VICOPISANO – È una notte di sangue quella appena trascorsa a Vicopisano, dove un 33enne ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile. Chi era alla guida, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non si sarebbe fermato dopo l’impatto e avrebbe proseguito la propria corsa.

L’allarme è scattato intorno alle 3.10 di lunedì 17 agosto, in viale XX Settembre. Quando i soccorritori della Misericordia di Vicopisano sono arrivati sul posto, le condizioni dell’uomo erano già disperate. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile: il 33enne è morto a causa delle gravissime lesioni riportate.

A occuparsi degli accertamenti sono stati i Carabinieri della Stazione di San Giovanni alla Vena, intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente e soprattutto per cercare di risalire all’identità dell’automobilista che avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

Sul luogo dell’investimento sono stati recuperati alcuni frammenti che potrebbero appartenere al veicolo coinvolto. Elementi che potrebbero rivelarsi importanti per individuare l’auto e dare un nome e un volto a chi si trovava al volante.

Le indagini sono in corso. I Carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire quei drammatici minuti e accertare l’esatta dinamica dell’investimento.