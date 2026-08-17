Travolto e ucciso nella notte, trovato il pirata della strada: denunciato per omicidio stradale

VICOPISANO – Ha un nome e un volto l’automobilista che nella notte tra il 16 e il 17 agosto ha travolto e ucciso Paolo Pandolfi, 33 anni, nato a Pisa e residente a Vicopisano, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

Il drammatico incidente si era verificato poco dopo le 3, lungo viale XX Settembre, nel tratto compreso tra il comando della polizia municipale e il paese. Il 33enne era stato trovato senza vita sulla strada dopo essere stato investito.

Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Vicopisano, ma per l’uomo non c’era stato nulla da fare.

Subito erano scattate le indagini dei Carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’investimento e soprattutto a individuare il conducente dell’auto che si era allontanata dopo l’impatto.

La svolta è arrivata nella mattinata di oggi, 17 agosto. I militari sono riusciti a rintracciare l’automobilista, che è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale.