Turismo, controlli della Finanza nel Pisano: scoperti B&B abusivi e strutture senza CIN

PISA – Controlli a tappeto sulle strutture ricettive della provincia, proprio nel cuore della stagione turistica. La Guardia di finanza di Pisa ha intensificato le verifiche sugli affitti brevi e sulle attività extra-alberghiere per accertare la regolarità fiscale e il rispetto delle autorizzazioni previste.

L’attività ha coinvolto i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Pisa, insieme alle Compagnie di Pontedera e San Miniato e alla Tenenza di Volterra.

Gli accertamenti si sono concentrati anche su alcune strutture situate nel centro di Pisa, nelle vicinanze della Torre pendente e della stazione ferroviaria. A indirizzare le verifiche è stata anche la presenza delle cosiddette key box, le cassette che permettono agli ospiti di entrare negli alloggi senza incontrare direttamente i gestori.

Ma a far scattare ulteriori approfondimenti sono stati anche altri elementi: l’elevato turnover degli ospiti, l’utilizzo degli immobili quasi esclusivamente da parte dei clienti, la presenza di servizi aggiuntivi e la gestione dell’attività durante tutto l’anno.

I finanzieri hanno così passato al setaccio migliaia di prenotazioni effettuate attraverso i principali portali online, ricostruendo i ricavi delle strutture e verificando quanto effettivamente dichiarato al Fisco. Dalle verifiche sono emerse posizioni con profili di evasione fiscale, sulle quali sono ora in corso ulteriori accertamenti per quantificare gli importi non dichiarati.

Un B&B completamente abusivo a Cisanello

Tra i casi individuati ce n’è uno particolarmente significativo. Nella zona dell’ospedale di Cisanello è stato scoperto un B&B risultato completamente abusivo.

La struttura è ora al centro di ulteriori verifiche fiscali. Attraverso le prenotazioni registrate sui portali online, i finanzieri stanno ricostruendo i ricavi prodotti e la conseguente materia imponibile che potrebbe essere stata sottratta a tassazione.

Le strutture sottoposte agli accertamenti sono risultate gestite da persone di nazionalità italiana, ucraina e tedesca.

Cinque strutture senza CIN

Sul fronte amministrativo, i controlli hanno inoltre permesso di individuare cinque Bed and Breakfast privi del Codice Identificativo Nazionale, obbligatorio per le strutture ricettive e per gli immobili destinati agli affitti brevi.

Le irregolarità sono state riscontrate nei comuni di Volterra, San Miniato, Terricciola, Chianni e Palaia.

Il CIN deve essere esposto in maniera chiaramente visibile dall’ingresso della struttura. La sua mancata esposizione o assenza ha comportato sanzioni amministrative fino a 5mila euro.

I controlli della Guardia di finanza proseguono e riguardano sia gli aspetti fiscali sia quelli autorizzativi, con l’obiettivo di individuare eventuali ulteriori irregolarità.