In superstrada|
Incidente sulla Fi-Pi-Li, tre auto coinvolte con sei persone a bordo: due feriti trasportati in ospedale
Sul posto Vigili del Fuoco e Polstrada
PISA – Incidente stradale nel pomeriggio sulla SGC Fi-Pi-Li, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in un sinistro che ha provocato la momentanea chiusura della carreggiata in entrambe le direzioni.
L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta al chilometro 54,500, in direzione mare.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre vetture, con sei persone complessivamente a bordo. Due i feriti, affidati alle cure del personale sanitario e successivamente trasportati in ospedale: uno a Cisanello e l’altro al nosocomio di Pontedera.
I Vigili del Fuoco hanno collaborato con i sanitari impegnati nei soccorsi e hanno provveduto alla messa in sicurezza delle automobili coinvolte.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, il personale del 118 e Avr, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della viabilità.
La chiusura temporanea della strada si è resa necessaria per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della carreggiata.