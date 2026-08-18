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Incidente sulla Fi-Pi-Li, tre auto coinvolte con sei persone a bordo: due feriti trasportati in ospedale

18 agosto 2026 | 20:51
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di Redazione

Redazione

Incidente sulla Fi-Pi-Li, tre auto coinvolte con sei persone a bordo: due feriti trasportati in ospedale

Sul posto Vigili del Fuoco e Polstrada

PISA – Incidente stradale nel pomeriggio sulla SGC Fi-Pi-Li, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in un sinistro che ha provocato la momentanea chiusura della carreggiata in entrambe le direzioni.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta al chilometro 54,500, in direzione mare.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre vetture, con sei persone complessivamente a bordo. Due i feriti, affidati alle cure del personale sanitario e successivamente trasportati in ospedale: uno a Cisanello e l’altro al nosocomio di Pontedera.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato con i sanitari impegnati nei soccorsi e hanno provveduto alla messa in sicurezza delle automobili coinvolte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, il personale del 118 e Avr, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della viabilità.

La chiusura temporanea della strada si è resa necessaria per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della carreggiata.