Pedone travolto e ucciso, l’auto del conducente trovata sporca di sangue in un garage

VICOPISANO – L’auto era stata portata in garage dopo l’investimento. Ma i danni sulla parte anteriore della vettura e alcune tracce di sangue hanno permesso ai Carabinieri di collegarla all’incidente mortale avvenuto nella notte in viale XX Settembre.

La vittima era stata trovata riversa sull’asfalto intorno alle 3.10. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per il pedone non c’era ormai più nulla da fare. Il veicolo che lo aveva travolto era invece fuggito senza fermarsi.

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni alla Vena hanno avviato immediatamente gli accertamenti, mentre i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Pontedera hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente. Sulla carreggiata sono stati recuperati frammenti riconducibili all’auto investitrice, compreso lo stemma anteriore di una vettura.

A fornire un ulteriore elemento sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un’attività della zona. I filmati hanno mostrato, negli orari compatibili con l’investimento, il passaggio di un’auto della stessa marca.

Gli investigatori hanno quindi incrociato questo dato con un controllo effettuato poco prima in una frazione vicina. Durante quel servizio era stato identificato un 29enne già noto agli uffici, che si trovava alla guida di una vettura dello stesso modello e colore di quella ricercata.

I Carabinieri hanno raggiunto la sua abitazione e qui hanno trovato l’auto all’interno del garage. Il mezzo presentava la parte anteriore completamente distrutta, il parabrezza infranto e tracce ematiche. La vettura è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti tecnici e di laboratorio.

Il 29enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per le ipotesi di reato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le indagini dovranno ora stabilire con esattezza la dinamica dell’investimento e il ruolo dell’indagato. La sua eventuale responsabilità dovrà essere accertata nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza e fino a sentenza definitiva.

Arrestato anche un 58enne per evasione

Nella stessa nottata, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero di 58 anni per evasione.

L’uomo è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo l’arresto, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato nuovamente sottoposto alla misura cautelare in attesa del rito direttissimo.