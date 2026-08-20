Furti di auto, moto e scooter: Pisa seconda in Toscana

TOSCANA – Auto, moto e scooter nel mirino dei ladri. Sono 4.103 i veicoli rubati in Toscana nell’arco di un anno, secondo l’analisi di Facile.it sui dati del Ministero dell’Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il dato complessivo comprende 1.858 automobili, 1.410 motocicli e 835 ciclomotori. Un fenomeno che interessa tutte le province, seppure con numeri molto diversi.

A Firenze spetta il primato per i furti d’auto, con 672 vetture sottratte. Seguono Pisa con 212 e Prato con 194. Nella graduatoria figurano poi Livorno con 160 furti, Lucca con 152, Massa-Carrara con 112 e Grosseto con 100. Chiudono Pistoia con 95, Arezzo con 89 e Siena con 72.

La situazione cambia guardando alle moto. Firenze resta al primo posto con 565 mezzi rubati, ma è Livorno a occupare la seconda posizione con ben 466 furti. Più lontana Lucca, con 117.

Anche per i ciclomotori Firenze è in testa, con 270 episodi. Seguono Livorno con 159 e Lucca con 115.

Un dato che fa riflettere riguarda la protezione assicurativa. Nonostante il numero dei furti, in Toscana solo il 18,9% degli automobilisti ha una polizza specifica contro il furto.

I consigli per evitare brutte sorprese

Alcune semplici precauzioni possono rendere più difficile il lavoro ai ladri. Il primo consiglio è evitare parcheggi isolati o poco illuminati, privilegiando zone frequentate e, se possibile, dotate di videosorveglianza.

È importante inoltre non lasciare nulla in vista nell’abitacolo, nemmeno oggetti apparentemente insignificanti. Una borsa, un sacchetto o qualche moneta possono essere sufficienti per attirare l’attenzione.

Occhio anche ai sistemi di apertura elettronica. Per ridurre il rischio legato alla possibile clonazione del telecomando, è consigliabile utilizzare, quando possibile, la chiave e affiancare all’elettronica dispositivi meccanici come bloccasterzo o blocca pedali.

E per chi vuole tutelarsi anche dal punto di vista economico, esiste la garanzia furto, che può coprire sia la sottrazione del veicolo sia i danni provocati durante un tentativo di furto. Secondo l’analisi, in Italia il costo medio di questa copertura è poco superiore ai 108 euro.