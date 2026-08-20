Rame rubato e arnesi da scasso in auto: tre denunciati a Santa Croce sull’Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO — Quattro pesanti lastre di rame, per un totale di circa 41 chili, insieme a un piede di porco e a una grossa cesoia per tagliare il ferro. È quanto hanno trovato i Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull’Arno durante un controllo del territorio nelle prime ore della mattina del 19 agosto.

Erano circa le 5.30 quando i militari hanno fermato nel centro abitato un’auto con a bordo tre persone. I tre hanno mostrato da subito una certa insofferenza e non sono riusciti a fornire spiegazioni convincenti sulla provenienza del materiale trasportato.

La successiva perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta delle quattro lastre di rame, ritenute di provenienza illecita, e degli attrezzi considerati compatibili con un possibile utilizzo per lo scasso.

Per tutti e tre è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Uno dei tre dovrà inoltre rispondere di guida senza patente, reato reiterato nel biennio.

Il rame e gli arnesi sono stati sequestrati penalmente e custoditi in attesa del successivo versamento presso gli uffici competenti.