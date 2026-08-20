Logo
carabinieri
denunce
Santa Croce sull'Arno
Santa Croce sull'Arno

Arma in azione

|
Cronaca
/

Rame rubato e arnesi da scasso in auto: tre denunciati a Santa Croce sull’Arno

20 agosto 2026 | 12:43
Share0
di Redazione

Redazione

Rame rubato e arnesi da scasso in auto: tre denunciati a Santa Croce sull&#8217;Arno

L’auto restituita al proprietario

SANTA CROCE SULL’ARNO — Quattro pesanti lastre di rame, per un totale di circa 41 chili, insieme a un piede di porco e a una grossa cesoia per tagliare il ferro. È quanto hanno trovato i Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull’Arno durante un controllo del territorio nelle prime ore della mattina del 19 agosto.

Erano circa le 5.30 quando i militari hanno fermato nel centro abitato un’auto con a bordo tre persone. I tre hanno mostrato da subito una certa insofferenza e non sono riusciti a fornire spiegazioni convincenti sulla provenienza del materiale trasportato.

La successiva perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta delle quattro lastre di rame, ritenute di provenienza illecita, e degli attrezzi considerati compatibili con un possibile utilizzo per lo scasso.

Per tutti e tre è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Uno dei tre dovrà inoltre rispondere di guida senza patente, reato reiterato nel biennio.

Il rame e gli arnesi sono stati sequestrati penalmente e custoditi in attesa del successivo versamento presso gli uffici competenti.

L’automobile sulla quale viaggiavano i tre è stata invece immediatamente restituita al legittimo proprietario, risultato completamente estraneo alla vicenda.