Insegue la moglie, prende a calci e pugni l’auto e la minaccia di morte: arrestato

POMARANCE — Ha intercettato l’auto della moglie, l’ha inseguita fino a costringerla a fermarsi e poi avrebbe iniziato a colpire la vettura con calci e pugni, rivolgendole anche ripetute minacce di morte. Una scena di violenza consumata davanti alla figlia minorenne della coppia e che ha portato all’arresto di un uomo straniero di 45 anni, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna con tanto di braccialetto elettronico.

L’intervento è scattato nel pomeriggio dello scorso 19 agosto, quando i Carabinieri della Stazione di Pomarance, insieme al comandante della Stazione di Castelnuovo Val di Cecina, sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto della donna.

Erano circa le 16 quando, nei pressi del centro abitato di Pomarance, l’uomo avrebbe individuato la vettura condotta dalla moglie e si sarebbe messo a seguirla. Dopo averla raggiunta, secondo la ricostruzione dei militari, l’avrebbe affiancata costringendo la donna a fermarsi.

A quel punto sarebbe iniziata l’aggressione.

L’uomo avrebbe preso a calci e pugni l’automobile, mentre continuava a rivolgere alla moglie gravi minacce di morte. Il tutto davanti alla figlia minorenne della coppia.

La donna è riuscita a chiedere immediatamente aiuto al 112. La macchina dei soccorsi e delle ricerche si è attivata in pochi istanti e i Carabinieri hanno iniziato a setacciare la zona.

L’uomo è stato individuato poco dopo nel centro abitato di Pomarance e bloccato dai militari, che lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti e le formalità previste.

Non si sarebbe trattato di una violazione occasionale. Il 45enne era infatti già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, con applicazione del braccialetto elettronico, oltre al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

Per i Carabinieri, dunque, l’uomo avrebbe deliberatamente violato le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria, motivo per cui è stato arrestato in flagranza differita.

Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, l’uomo è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

L’udienza, celebrata la mattina successiva, ha portato alla convalida dell’arresto. Nei suoi confronti è stata quindi disposta la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Pomarance, con l’obbligo di permanenza notturna nell’abitazione dalle 22 alle 7.