Lasciata a una settimana dal sì, trasforma il matrimonio saltato in una festa in Toscana: Katherine riscrive il finale

MONTECATINI VAL DI CECINA – Il matrimonio era stato preparato per 18 mesi, gli invitati avevano già prenotato voli e soggiorni, la location era pronta e ogni dettaglio era stato studiato con cura. Poi, a soli sette giorni dalle nozze, è arrivata la frase che avrebbe potuto mandare tutto in frantumi: il suo futuro marito non se la sentiva più di sposarla.

Per Katherine Jones, imprenditrice inglese di 36 anni, la storia d’amore finita così bruscamente avrebbe potuto significare la cancellazione di tutto. Invece ha scelto di fare l’esatto contrario. È partita comunque per la Toscana e ha trasformato il matrimonio senza sposo in una festa per celebrare se stessa, la famiglia e gli amici più cari.

La vicenda, raccontata dalla stessa Katherine sui social e ripresa dalla stampa britannica, ha fatto rapidamente il giro del web.

La coppia aveva scelto la Toscana perché entrambi amavano l’Italia. Per Katherine, poi, il legame con il nostro Paese era anche professionale: è infatti alla guida del Think Wine Group, società attraverso la quale importa vini italiani nel Regno Unito.

Quando avevano visitato la Tenuta Mocajo, a Montecatini Val di Cecina, erano rimasti conquistati dal paesaggio e dall’atmosfera della struttura, un antico casale seicentesco immerso nelle colline pisane, a circa 25 chilometri da Volterra. Lì avrebbero dovuto arrivare una cinquantina di invitati per tre giorni di celebrazioni: cena di benvenuto, matrimonio, ricevimento e festa in piscina.

Dopo la separazione, il progetto è inevitabilmente cambiato. Katherine ha scelto di mantenere accanto a sé soltanto una trentina di persone, familiari e amici della sua parte della famiglia, lasciando fuori gli invitati legati all’ex compagno.

È arrivata alla tenuta il 29 luglio. E il primo impatto con quel luogo, che avrebbe dovuto rappresentare l’inizio della sua vita matrimoniale, non è stato semplice.

Ma ha deciso di restare.

Con la madre e la sorella ha scelto di affrontare quella che definisce la situazione più terribile possibile cercando comunque di salvare qualcosa di quei giorni. “The show must go on”, è stato il loro motto.

Così il matrimonio è sparito dal programma, ma la festa è rimasta.

Per tre giorni la tenuta si è riempita di musica, brindisi, risate e abbracci. Gli invitati hanno mangiato insieme, ballato e partecipato ai festeggiamenti pensati inizialmente per le nozze. Katherine ha indossato anche il vestito bianco che avrebbe dovuto accompagnarla nella serata del matrimonio.

Niente promesse davanti all’altare, però. Al loro posto, una celebrazione dedicata a lei e alle persone che le sono rimaste accanto.

E non è mancato neppure il fotografo, Simone Trebbi, arrivato da Pesaro per immortalare quei momenti. Non un album di nozze tradizionale, dunque, ma il racconto fotografico di una giornata diventata improvvisamente qualcosa di completamente diverso.

Anche la luna di miele ha preso una direzione inattesa. Katherine è partita per la Costiera Amalfitana insieme alla madre, ribattezzando scherzosamente il viaggio “mummy moon”.

Tornata in Inghilterra, ha deciso di raccontare tutto su TikTok. Non per nascondere la fine della relazione, ma per evitare che quella storia diventasse motivo di vergogna.

Il suo racconto ha avuto un successo ben superiore alle aspettative. Quello che doveva essere un video condiviso soprattutto con conoscenti e amici è diventato virale: il suo profilo conta oggi circa 88mila follower e quattro milioni di “mi piace”.

Katherine non ha avuto il matrimonio che aveva immaginato per sei anni e mezzo. Ma, alla fine, è riuscita a non lasciare che fosse una rinuncia a decidere come sarebbe finita quella storia.