La denuncia del Sappe|
Cronaca/
Agente della Penitenziaria aggredita al Don Bosco, il Sappe: “Personale sempre più esposto a rischi”
26 agosto 2026 | 17:16
Solidarietà alla vittima da parte del sindacato
PISA – Ancora un episodio di grave tensione all’interno della Casa Circondariale di Pisa, dove un’agente della Polizia Penitenziaria è stata aggredita durante il regolare svolgimento delle proprie attività di servizio.
L’episodio si è verificato mentre la collega si stava recando presso una sezione detentiva per chiamare una detenuta che doveva essere accompagnata in infermeria. La situazione è rapidamente degenerata e la detenuta ha ostacolato fisicamente l’agente, provocando anche un urto della collega contro il blindo e, successivamente, la spinta della stessa. La situazione, caratterizzata da un evidente stato di agitazione e aggressività, ha reso necessario l’intervento della sorveglianza generale.
“Esprimo la mia piena solidarietà alla collega coinvolta – dichiara Francesco Oliviero, Segretario Nazionale SAPPe – e denuncio ancora una volta una situazione che non può essere considerata normale. Chi indossa una divisa e svolge quotidianamente il proprio dovere all’interno di un istituto penitenziario non può essere costretto a lavorare in condizioni nelle quali anche una semplice attività di servizio può trasformarsi in un’aggressione”.
Il SAPPe sottolinea come episodi di questo genere siano ormai troppo frequenti e rappresentino una delle principali criticità con cui il personale di Polizia Penitenziaria è costretto a confrontarsi quotidianamente.
“Non possiamo continuare a parlare di singoli episodi – prosegue Oliviero – perché siamo di fronte a un problema strutturale che riguarda la sicurezza degli istituti e, soprattutto, la tutela del personale. Servono organici adeguati, una migliore organizzazione dei servizi e interventi concreti per prevenire e gestire le situazioni di particolare aggressività”.
“Alla collega va tutta la nostra vicinanza – conclude il Segretario Nazionale SAPPe Francesco Oliviero –. Ma insieme alla solidarietà servono risposte. La sicurezza degli istituti penitenziari non può essere garantita scaricando ogni giorno il peso delle criticità sulle donne e sugli uomini della Polizia Penitenziaria”.