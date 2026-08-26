Agente della Penitenziaria aggredita al Don Bosco, il Sappe: “Personale sempre più esposto a rischi”

L’episodio si è verificato mentre la collega si stava recando presso una sezione detentiva per chiamare una detenuta che doveva essere accompagnata in infermeria. La situazione è rapidamente degenerata e la detenuta ha ostacolato fisicamente l’agente, provocando anche un urto della collega contro il blindo e, successivamente, la spinta della stessa. La situazione, caratterizzata da un evidente stato di agitazione e aggressività, ha reso necessario l’intervento della sorveglianza generale.