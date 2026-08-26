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Cronaca/
Scontro tra auto e moto sulla Fi-Pi-Li: centauro a Cisanello in codice rosso
26 agosto 2026 | 10:22
Tra Ponsacco e la diramazione Pisa-Livorno,
PONSACCO — Grave incidente sulla Fi-Pi-Li, nel tratto compreso tra Ponsacco e la diramazione Pisa-Livorno, in direzione ovest.
Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto. Nell’impatto il motociclista è stato proiettato, ma è rimasto cosciente al momento dei soccorsi.
Sul posto sono intervenuti l’automedica di Pontedera, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Ponsacco e la Polizia Stradale, impegnata negli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
Il motociclista è stato centralizzato all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso, con diagnosi di politrauma.
Le condizioni del ferito sono considerate gravi.