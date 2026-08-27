Cocciniglia tartaruga, le associazioni: “Fermare i tagli nei boschi e accelerare la lotta biologica”

PISA — L’emergenza legata alla cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), il parassita alieno invasivo che sta provocando il rapido deperimento di numerosi pini lungo il litorale e nelle aree urbane, porta le associazioni ambientaliste a chiedere un cambio di passo negli interventi di contrasto.

Amici della Terra Versilia, Comitato Difesa Alberi Pisa, Comitato Permanente per la Difesa di Coltano, Italia Nostra Pisa, LIPU Pisa e WWF Alta Toscana accolgono favorevolmente la richiesta avanzata dal presidente Bani e sollecitano il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste a mettere a disposizione al più presto i dati necessari per accelerare l’impiego su scala regionale di Thalassa montezumae, il coccinellide predatore selezionato dal CREA per la lotta biologica classica.

Il predatore, originario dei Caraibi, è stato recentemente protagonista a Napoli della prima liberazione sperimentale in campo al mondo, finalizzata a verificarne l’insediamento e gli effetti sull’ecosistema.

In attesa di conoscere gli esiti della sperimentazione e di eventuali ulteriori autorizzazioni, le associazioni sottolineano però la necessità di intervenire anche nell’immediato. In ambito urbano ed extra-forestale, laddove tecnicamente e agronomicamente possibile, viene indicata l’endoterapia, attraverso l’iniezione di prodotti sistemici o biostimolanti direttamente nel sistema vascolare della pianta.

“Non rappresenta una soluzione definitiva e non è applicabile su scala forestale”, spiegano le associazioni, “ma può contribuire a contenere il deperimento degli alberi e la produzione di melata e fumaggini, consentendo di guadagnare tempo prezioso”.

Ma il fronte sul quale le associazioni chiedono un intervento immediato è quello dei tagli nei boschi.

“Occorre sospendere con urgenza le operazioni di taglio nei boschi”, sostengono, contestando la prosecuzione di interventi selvicolturali massicci nel pieno di un’emergenza fitosanitaria.

Secondo le associazioni, il passaggio dei mezzi pesanti, le vibrazioni dei macchinari e il trasporto di legname non scortecciato possono aumentare il rischio di dispersione passiva del parassita, attraverso il fenomeno della foresia e il possibile trasporto di neanidi ed ecotopi infestati.

Una criticità, ricordano, già evidenziata nel gennaio 2025 dallo stesso Servizio Fitosanitario Regionale, che aveva raccomandato la massima cautela nell’ingresso con mezzi pesanti nei complessi boscati.

Particolare attenzione viene chiesta anche per la prevenzione antincendio boschivo (AIB). Le associazioni non mettono in discussione la necessità della prevenzione, ma ritengono che l’attuale pianificazione debba essere rivista alla luce dell’emergenza fitosanitaria.

I tagli antincendio, sostengono, rischiano infatti di eliminare indiscriminatamente sottobosco e rinnovazione naturale delle latifoglie, comprese specie come lecci, ornielli e roverelle. Un impoverimento della struttura forestale che, secondo le associazioni, può aumentare l’evapotraspirazione e la radiazione solare al suolo, innalzando le temperature sotto la chioma e rendendo più infiammabile la necromassa residua.

Il rischio, inoltre, sarebbe quello di trasformare il bosco in una struttura più semplice e fragile, già sottoposta allo stress provocato dalla Toumeyella parvicornis e dalla Matsuococcus feytaudi, la cocciniglia della corteccia che colpisce il pino marittimo.

L’allarme riguarda anche il futuro delle pinete. Le associazioni guardano a quanto accaduto lungo le coste del Lazio, dove la progressiva scomparsa dei pini non sarebbe stata accompagnata da una pianificazione della successione forestale.

“La rinnovazione spontanea delle latifoglie rappresenta un processo di successione ecologica e rinaturalizzazione a costo zero”, sottolineano. Secondo le associazioni, specie più idrofite e meno infiammabili potrebbero gradualmente sostituire i pini destinati al deperimento, contribuendo alla resilienza degli ecosistemi.

Nel mirino finisce anche la scelta dell’Ente Parco di autorizzare tagli a raso delle pinete. Secondo le associazioni, questi interventi lasciano i suoli esposti all’erosione e all’inaridimento e possono interrompere le dinamiche naturali di rinnovazione, anche considerando che le normative fitosanitarie vietano il reimpianto di nuovi pini nelle aree infestate proprio per evitare la prosecuzione dell’infezione.

Un altro caso indicato come emblematico è quello delle aree rinaturalizzate presso le proprietà dell’Università di Pisa a San Piero a Grado, al Centro Avanzi. Qui, spiegano le associazioni, stanno crescendo spontaneamente nuovi boschi mesofili di latifoglie, considerati neo-ecosistemi di valore ecologico e capaci di fornire servizi ecosistemici. Il problema, secondo la denuncia, è che queste aree, non essendo formalmente censite come “bosco” negli strumenti catastali e pianificatori, restano prive di adeguata tutela.

Da qui le richieste rivolte alla Regione: finanziamenti straordinari per monitoraggio, ricerca applicata, lotta biologica con Thalassa montezumae ed endoterapia sulle alberature di pregio; revisione e sospensione dei piani di taglio selvicolturali e AIB, con l’introduzione di protocolli fitosanitari vincolanti; infine, il censimento e la tutela della rinaturalizzazione spontanea, a partire dalle aree del Parco e dai terreni demaniali e universitari.

L’obiettivo, concludono le associazioni, è evitare che l’emergenza della cocciniglia si trasformi anche in una crisi irreversibile degli ecosistemi forestali costieri, tutelando non soltanto ciò che resta delle pinete, ma anche i boschi che stanno spontaneamente prendendo forma e che potrebbero rappresentare una parte importante del paesaggio del futuro.