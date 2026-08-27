Montecalvoli piange Benedetta: è morta a soli 20 anni dopo una lunga malattia

Era conosciuta anche a Pontedera, dove aveva frequentato il liceo Montale

SANTA MARIA A MONTE — Aveva appena 20 anni e davanti a sé una vita ancora tutta da costruire. Ma una lunga malattia ha spezzato troppo presto il cammino di Benedetta Caciagli, giovane di Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte, scomparsa dopo aver combattuto a lungo contro la malattia.

La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità, stretta intorno alla famiglia in queste ore difficili. Benedetta era conosciuta anche nell’ambiente scolastico di Pontedera, dove aveva frequentato il liceo linguistico Montale, diplomandosi lo scorso anno nella classe 5BL.

Proprio dal suo istituto è arrivato un messaggio carico di affetto e commozione. La scuola ha voluto ricordarla non soltanto come una studentessa brillante, ma soprattutto per la determinazione con cui aveva continuato a studiare anche mentre affrontava la malattia.

Nel ricordo del liceo emergono la sua tenacia, la passione per lo studio e una straordinaria forza d’animo. Qualità che, secondo chi l’ha accompagnata nel percorso scolastico, Benedetta non ha mai smesso di dimostrare, nemmeno nei momenti più difficili.

“La comunità scolastica si unisce al profondo dolore dei genitori per la scomparsa prematura di Benedetta Caciagli“, scrive il Montale, assicurando che il ricordo della giovane resterà custodito nel tempo.

Una perdita che lascia un vuoto enorme tra quanti l’avevano conosciuta e accompagnata negli anni della scuola e nella sua giovane vita.