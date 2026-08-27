Ristrutturazioni e rinnovabili, scattati i nuovi obblighi. Cna Pisa: “Fondamentale verificare l’integrazione degli impianti”

PISA – È ormai entrato nella fase operativa il nuovo quadro di regole per chi ristruttura casa. Dallo scorso 3 agosto, infatti, chiunque presenti una pratica edilizia per determinati interventi di ristrutturazione ha l’obbligo di verificare l’integrazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, come i sistemi fotovoltaici o altre soluzioni in grado di abbattere i consumi di energia tradizionale.

La novità scaturisce dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (di attuazione della direttiva europea Red III). Entrato in vigore a febbraio, il decreto è divenuto pienamente efficace all’inizio di questo mese, allo scadere dei 180 giorni previsti, e si aggiunge al recente decreto 28 ottobre 2025 (in vigore dal 3 giugno scorso9 relativo ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

A tracciare il bilancio di questo primo periodo e a chiarire la portata della norma è Marco Ammannati, presidente degli Impiantisti di CNA Pisa.

«Siamo di fronte a un cambio di passo decisivo nella normativa energetica che è già realtà da oltre venti giorni – dichiara Marco Ammannati, presidente Impiantisti Cna Pisa –. Se in passato le disposizioni sull’integrazione delle rinnovabili riguardavano quasi esclusivamente i nuovi edifici o le ristrutturazioni di grande entità, la nuova disciplina allarga sensibilmente il campo agli edifici esistenti. Le verifiche sono oggi necessarie per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello — che toccano l’involucro dell’edificio come facciate, coperture e isolamenti — ma anche per i singoli interventi sugli impianti termici»

La logica del provvedimento modifica radicalmente l’approccio agli interventi edilizi: l’attenzione non è più concentrata soltanto sul tipo di lavoro murario, ma sul miglioramento complessivo delle prestazioni energetiche dell’immobile, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni. Di questo e molto altro CNA Pisa parlerà, peraltro, durante un webinar in programma per la giornata del 22 settembre rivolto a tutti gli imprenditori e professionisti del settore.