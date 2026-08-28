Auto rubata, poi la fuga a tutta velocità: arrestati due fratelli a San Giuliano Terme

PISA – Quando i Carabinieri hanno intimato l’alt, invece di fermarsi hanno premuto sull’acceleratore, dando vita a un inseguimento che dalla città di Pisa si è spostato verso San Giuliano Terme. Al termine della fuga sono stati arrestati due fratelli di 26 e 20 anni, accusati di ricettazione e fuga pericolosa per sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine.

È accaduto intorno all’una della notte del 27 agosto. La pattuglia della Sezione Radiomobile di Pisa ha notato l’auto e ha ordinato al conducente di fermarsi. Il giovane alla guida ha invece accelerato, dirigendosi verso San Giuliano Terme.

Durante l’inseguimento il veicolo ha raggiunto una velocità elevata, effettuando anche diverse manovre pericolose e violando più volte le norme della circolazione stradale. Una condotta che avrebbe potuto provocare conseguenze gravi per gli altri utenti della strada.

La fuga si è conclusa nel centro abitato di San Giuliano Terme, dove i militari sono riusciti a fermare l’auto e a bloccare i due occupanti senza ulteriori conseguenze.

Il motivo di quella disperata corsa è emerso dagli accertamenti successivi: la vettura era stata rubata a Pisa due giorni prima.

Una volta recuperato il mezzo, i Carabinieri lo hanno restituito al legittimo proprietario.