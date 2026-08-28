Condannato a Pisa, bloccato a Viareggio: era ricercato e deve scontare 8 mesi

Era in un bar, ora è in cella

VIAREGGIO – Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pisa, ma è stato rintracciato a Viareggio durante un servizio straordinario di controllo del territorio. L’uomo, un cittadino extracomunitario, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato in Piazza Dante e accompagnato in carcere.

Il controllo è scattato nella serata di ieri, quando le pattuglie del Commissariato di Viareggio, supportate da personale in abiti civili, stavano effettuando verifiche nelle zone più sensibili della città.

Alla vista delle auto della Polizia, l’uomo ha cercato di allontanarsi rapidamente. Il suo comportamento non è però passato inosservato agli agenti in borghese, che lo hanno raggiunto e bloccato.

Gli accertamenti sull’identità hanno fatto emergere il provvedimento emesso dal Tribunale di Pisa. L’uomo deve infatti espiare una pena residua di otto mesi di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti commessi nel territorio della provincia pisana.

Dopo la notifica del provvedimento e gli adempimenti di rito, è stato trasferito alla Casa circondariale di Lucca, dove dovrà scontare la pena.

L’arresto è arrivato al termine di un servizio che ha interessato in particolare Piazza Dante e Piazza Mazzini, oltre a quattro bar del centro. Nel complesso sono state identificate 103 persone e controllati 32 veicoli.

Nei locali verificati non sono state riscontrate violazioni amministrative. Gli agenti hanno tuttavia rilevato la presenza abituale di persone con precedenti di polizia e per questo la posizione dei quattro esercizi è stata sottoposta alla valutazione della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale.