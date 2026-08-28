Doppio caso di Dengue in Toscana: scattano le disinfestazioni a Montespertoli e Pisa

MONTESPERTOLI-PISA – Due casi di Dengue sono stati segnalati oggi, venerdì 28 agosto, in Toscana e hanno fatto scattare le procedure di prevenzione previste dalle autorità sanitarie. I due episodi riguardano Montespertoli, nel Fiorentino, e San Giuliano Terme, nel Pisano.

A Montespertoli il caso è stato individuato dall’unità funzionale di Igiene pubblica dell’Azienda Usl Toscana centro. Si tratta di una persona risultata positiva al virus, le cui condizioni di salute non destano al momento particolare preoccupazione.

Dopo la segnalazione dell’Asl, il sindaco Alessio Mugnaini ha firmato un’ordinanza per l’avvio di una serie di interventi di disinfestazione nelle zone considerate interessate dalla presenza della zanzara vettore. Le operazioni, che comprendono trattamenti adulticidi e larvicidi, interesseranno sia le aree pubbliche sia le proprietà private indicate dall’autorità sanitaria, in particolare via Paterno e via Sodole.

Un secondo caso è stato invece segnalato nel territorio pisano. La persona interessata è residente nel comune di San Giuliano Terme, ma avrebbe contratto l’infezione durante un soggiorno all’estero. L’uomo è attualmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana.

Anche in questo caso sono state attivate le misure di prevenzione. Il sindaco di Pisa Michele Conti ha disposto una disinfestazione nell’area collegata alla presenza del paziente, con l’obiettivo di ridurre rapidamente la quantità di zanzare tigre e scongiurare così la possibilità, seppur considerata remota, che possa innescarsi una trasmissione locale del virus.

La Dengue, infatti, non si trasmette direttamente da una persona all’altra. Il contagio avviene attraverso la puntura di una zanzara infetta, che può trasmettere il virus dopo aver punto una persona malata. Proprio per interrompere questo possibile ciclo di trasmissione vengono effettuati i trattamenti contro gli insetti nelle aree individuate dalle autorità sanitarie.