Si era laureato a Pisa, dopo quasi otto anni di carcere arriva la grazia per Fulgencio Obiang Esono

PISA – Dopo quasi otto anni trascorsi in carcere, è finalmente arrivata la libertà per Fulgencio Obiang Esono, ingegnere civile di cittadinanza italiana e origini della Guinea Equatoriale. L’uomo era stato condannato a 58 anni di reclusione nel Paese africano con l’accusa di aver preso parte a un presunto tentativo di colpo di Stato.

A porre fine alla sua detenzione è stata la grazia presidenziale concessa dal presidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Il provvedimento è stato formalizzato dal Ministero degli Esteri del Paese e trasmesso alle autorità diplomatiche italiane e alla rappresentanza della Santa Sede.

Una storia che ha avuto un legame particolarmente forte con Pisa. Obiang Esono viveva infatti in città dal 1988 e nel 2003 aveva conseguito la laurea in Ingegneria civile all’Università di Pisa. Al momento dell’arresto risiedeva in Italia da circa trent’anni.

Il suo calvario era iniziato nel settembre 2018. L’ingegnere aveva raggiunto il Togo dopo essere stato contattato per una possibile opportunità professionale da una società che gli era stata presentata come francese. Arrivato a Lomé, aveva informato la sorella dell’appuntamento che avrebbe dovuto avere con i presunti rappresentanti dell’azienda. Il giorno successivo, però, venne arrestato dalle autorità togolesi sulla base di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Guinea Equatoriale.

Non avendo più sue notizie, la famiglia si era rivolta alla Questura di Pisa per denunciarne la scomparsa.

Trasferito in Guinea Equatoriale, Obiang Esono è stato processato per la presunta partecipazione a un tentativo di colpo di Stato del 24 dicembre 2017. Lui ha sempre respinto ogni accusa, proclamandosi innocente. Il procedimento si è concluso con una condanna a 58 anni di carcere.

Sul caso si era concentrata anche l’attenzione di Amnesty International, che aveva denunciato le criticità del processo e inserito la vicenda tra quelle relative a detenuti sottoposti a procedimenti ritenuti iniqui.

La lunga detenzione aveva inoltre suscitato iniziative politiche sia a livello regionale sia nazionale. Nel febbraio 2023 la senatrice pisana Ylenia Zambito aveva presentato un’interrogazione parlamentare al ministro degli Esteri chiedendo chiarimenti sulla situazione dell’ingegnere.