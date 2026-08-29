Aggressioni e disordini, il Questore chiude per 15 giorni un locale sul litorale pisano

PISA – Due aggressioni a poco più di un mese di distanza, episodi molesti e diverse segnalazioni arrivate durante l’estate. È sulla base di questo quadro che il Questore di Pisa ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza di pubblico spettacolo di un locale del litorale pisano.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo degli esercizi pubblici disposta dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I controlli hanno coinvolto Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, N.A.S., Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro e ASL, con verifiche sulle autorizzazioni, sulla sicurezza dei locali, sulle condizioni igienico-sanitarie, sulla tutela dei lavoratori e sulla regolarità fiscale.

Per quanto riguarda il locale destinatario del provvedimento, il Questore ha preso in considerazione i numerosi esposti e le segnalazioni raccolti nel corso della stagione estiva 2026.

A pesare in modo particolare sono stati due episodi di aggressione, avvenuti a poco più di un mese l’uno dall’altro e collegati alla frequentazione del locale. In uno degli episodi sarebbe stato coinvolto anche personale addetto alla sicurezza, con la situazione che sarebbe proseguita nelle immediate vicinanze dell’esercizio.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la presenza, all’interno del locale e nelle aree circostanti, di avventori protagonisti in più occasioni di comportamenti molesti, tali da incidere sulla tranquillità di residenti e turisti e da creare situazioni ritenute problematiche per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La sospensione prevista dall’articolo 100 del Tulps è una misura di prevenzione che può essere adottata dal Questore in presenza di disordini, episodi di violenza o frequentazioni ritenute controindicate.

Non si tratta necessariamente della conclusione della vicenda. Nei casi più gravi o quando le condotte si ripetono, infatti, può essere proposta al sindaco, attraverso il prefetto, anche la revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali.