Morto a 38 anni Guido Padovani, il figlio del giurista pisano Tullio

PISA – Una morte improvvisa a soli 38 anni. Guido Padovani, figlio del giurista pisano Tullio Padovani, è stato trovato morto a Milano, città nella quale viveva e lavorava.

Il decesso è stato scoperto nella mattina di sabato 29 agosto. L’intervento dei soccorritori si è rivelato purtroppo inutile. Al momento, sulle cause della morte, è necessario mantenere la massima cautela: gli accertamenti dovranno ricostruire le circostanze dell’accaduto.

Guido aveva scelto una strada professionale lontana dal mondo accademico e giuridico della sua famiglia. Era impegnato nell’organizzazione e nella produzione di eventi legati alla musica, all’arte, alla moda, al fitness e ai tatuaggi, attività che nel tempo lo aveva portato a lavorare in diversi Paesi e a spostarsi frequentemente.

Una vita professionale intensa, con esperienze anche a Londra, Barcellona e Ibiza, oltre alla lunga permanenza a Milano.

Ma Pisa era rimasta un punto fermo. Padovani, pur vivendo ormai lontano, aveva continuato a coltivare il rapporto con la sua città d’origine e soprattutto con il Pisa calcio, di cui era un tifoso appassionato.