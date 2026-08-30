Codice rosso|
Cade in pista a 10 anni, paura alla Serra: bambino portato in elicottero al Meyer
Non sarebbe in pericolo di vita
SAN MINIATO – Una caduta durante una gara ha fatto scattare l’allarme nel pomeriggio di sabato al crossodromo della Serra. Protagonista dell’incidente è stato un bambino di 10 anni, rimasto ferito mentre si trovava in pista.
Secondo le prime informazioni, nell’impatto il piccolo avrebbe riportato un trauma addominale. La situazione ha richiesto un intervento sanitario immediato e, considerate le condizioni iniziali, è stato disposto il trasferimento con l’elisoccorso Pegaso.
Il bambino è stato trasportato in codice rosso al Meyer di Firenze, ospedale pediatrico di riferimento per la Toscana.
Con il passare delle ore, tuttavia, il quadro sarebbe apparso meno preoccupante rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Il bambino, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita.