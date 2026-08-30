Dalla Toscana al tetto del mondo, Luca disperso con la moglie in Nepal

PISA – Un viaggio sognato e organizzato nei dettagli si è trasformato in un’angosciosa attesa. Luca Barachini, 52 anni, originario di Pisa, è disperso in Nepal insieme alla moglie Patrizia Marziale, 52 anni. I due si trovavano nell’area di frontiera con il Tibet quando la regione è stata colpita dalla violenta alluvione dei giorni scorsi.

La coppia, residente nel Canton Ticino, aveva scelto per le vacanze del 2026 una destinazione fuori dall’ordinario. Il programma prevedeva un lungo percorso attraverso l’Himalaya: Lhasa, il versante cinese, l’area dell’Everest e poi il Nepal, con arrivo programmato a Kathmandu.

Proprio mentre si trovavano lungo questo itinerario, i contatti si sono interrotti.

A destare particolare preoccupazione sono soprattutto le difficoltà incontrate dai familiari di Patrizia, che da giorni tentano senza successo di raggiungerla. La notizia della loro irreperibilità è stata raccolta anche dalla Radiotelevisione svizzera italiana.

Per Pisa, la vicenda assume un significato particolare. Barachini ha frequentato il liceo Dini e ha studiato all’Università di Pisa, dove si è laureato in Ingegneria nel 2000. Dopo la laurea ha costruito la propria carriera all’estero, fino a stabilirsi in Svizzera.

Quel messaggio che oggi fa paura

Prima che il maltempo sconvolgesse la zona, Patrizia aveva raccontato online le giornate trascorse durante il viaggio. Il 22 agosto, attraverso un post, aveva condiviso pensieri e immagini legati all’esperienza vissuta insieme a Luca.

Parole leggere, quelle di una vacanza tanto desiderata, che oggi vengono rilette con tutt’altro stato d’animo.

La coppia, del resto, non era nuova ai viaggi internazionali. Negli anni aveva visitato diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Repubblica Dominicana e Giappone.

Barachini opera professionalmente nel mondo della consulenza e, secondo quanto riferito da alcuni media, è director Consumer & Digital di Deloitte. Patrizia ha invece un passato nello sport e nell’hockey.