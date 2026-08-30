Spray nella notte sull’edificio della Provincia: tre ragazzi finiscono nei guai

CRESPINA LORENZANA – Pennarelli e bombolette spray alla mano, stavano trasformando le pareti dell’ex casa cantoniera di via Piano della Tora in una tela per graffiti e sigle. Ma il blitz notturno è stato interrotto dall’arrivo dei Carabinieri.

È accaduto intorno alle 3, quando una pattuglia della Stazione di Fauglia, impegnata nei controlli sul territorio, ha sorpreso tre giovani proprio mentre erano all’opera sull’edificio, oggi inutilizzato e di proprietà della Provincia di Pisa.

I militari sono intervenuti immediatamente, contestando ai tre l’attività di imbrattamento e deturpamento di una struttura altrui. Al termine degli accertamenti, i giovani sono stati deferiti in stato di libertà per il reato contestato.

Nel corso dell’intervento sono state inoltre recuperate e sequestrate le bombolette di vernice spray utilizzate per realizzare le scritte e i disegni.