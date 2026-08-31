Controlli dei carabinieri, otto denunce nel Pisano: ritirati anche quattro coltelli

PISA – Controlli rafforzati sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla prevenzione dei reati e ai luoghi della cosiddetta “malamovida”. È il bilancio dell’attività svolta nell’ultima settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, in linea con quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura.

Complessivamente sono state otto le persone denunciate a piede libero nel corso dei diversi interventi effettuati tra Pisa e la provincia.

I primi controlli sono scattati nella notte del 25 agosto a Pisa. I militari della Sezione Radiomobile hanno fermato in via Nino Pisano un uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 centimetri, con una lama di 10 centimetri. Nella notte successiva, in via Pellizzi, è stato invece denunciato un uomo senza fissa dimora trovato con un cacciavite lungo 6 centimetri. In entrambi i casi gli oggetti sono stati sequestrati.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla guida sotto l’effetto dell’alcol. La notte del 26 agosto, in via Fratti a Pisa, un automobilista alla guida di un SUV è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 1,62 grammi per litro. Per lui sono scattati la denuncia e l’immediato ritiro della patente.

I controlli sono proseguiti il 28 agosto. Lungo la Strada Statale 1 Aurelia Sud un conducente è stato sorpreso con un tasso alcolemico di 0,89 g/l. Poche ore più tardi, intorno alle 4, nel territorio comunale di Terricciola, i militari hanno fermato una donna che si trovava alla guida con un valore di 2,06 g/l. Anche per entrambi è scattata la denuncia, accompagnata dal ritiro della patente.

Un ulteriore servizio straordinario è stato effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera nei comuni di Calcinaia e Bientina. Tre le persone denunciate. Tra queste un automobilista alla guida di un autocarro, risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico particolarmente elevato: 2,65 g/l.

Nel corso dello stesso servizio un automobilista è stato trovato con due coltelli a serramanico, uno lungo 12 centimetri con una lama di 5 centimetri e l’altro di 18 centimetri, con lama di 7,5 centimetri. Un’altra persona, controllata e perquisita nelle vicinanze di un esercizio pubblico, aveva invece con sé un coltello da sub con una lama di 8,5 centimetri. Anche questi oggetti sono stati sequestrati.

Nel complesso, i servizi hanno portato all’identificazione di 45 persone, al controllo di 22 veicoli e all’elevazione di sei sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Sempre nell’ambito dell’attività dei Carabinieri, nella mattinata del 29 agosto, i militari della Stazione di Santa Croce sull’Arno hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, arrestando un cittadino straniero di 45 anni.

L’uomo deve scontare una condanna definitiva a tre mesi di arresto per un episodio di guida in stato di ebbrezza commesso nel territorio pistoiese nel maggio del 2020. Il provvedimento ha disposto la revoca della precedente sospensione e il conseguente ripristino della carcerazione.

Dopo le formalità di rito, il 45enne è stato accompagnato alla Casa circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.