È morto a 48 anni Ettore Melai, lutto a Cisanello: era direttore dell’Anestesia e rianimazione

PISA – È morto a soli 48 anni, dopo una breve malattia, Ettore Melai, direttore dell’Anestesia e rianimazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. La notizia della sua scomparsa, avvenuta questa mattina, 1° settembre, ha profondamente colpito il mondo della sanità pisana e toscana.

Melai ricopriva dal 2023 la direzione dell’Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Cisanello, dopo aver vinto il concorso per l’incarico. Un ruolo di grande responsabilità al quale era arrivato dopo una lunga esperienza maturata nella sanità pubblica e, in particolare, all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore.

La sua carriera era iniziata proprio al Versilia nel 2003, struttura alla quale era rimasto profondamente legato anche dopo il trasferimento professionale a Pisa.

Nato a Pietrasanta e cresciuto a Viareggio, Melai aveva origini familiari a San Piero in Bagno, nel Forlivese. Nel corso degli anni aveva assunto incarichi sempre più importanti prima nell’allora Asl 12 Versilia e successivamente nell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

Un percorso professionale segnato anche dalla collaborazione con Stefano Buzzigoli, storico primario della Rianimazione versiliese scomparso improvvisamente nell’agosto del 2020. Melai ne aveva raccolto l’eredità professionale, portando avanti, tra gli altri, il progetto “Rianimazione aperta”, nato per favorire una maggiore vicinanza dei familiari ai pazienti ricoverati in Terapia intensiva.

Nel 2022 era diventato direttore dell’Anestesia e rianimazione del Versilia, dopo aver superato la selezione per la guida della struttura complessa. L’anno successivo il passaggio a Pisa, alla guida dell’unità di Anestesia e rianimazione di Cisanello.

Nonostante il nuovo incarico, Melai aveva continuato a mantenere un forte legame con la Versilia, dove aveva costruito gran parte della propria esperienza professionale e dove era conosciuto e stimato da colleghi e operatori sanitari.

La sua scomparsa ha provocato profondo dolore tra i professionisti che hanno lavorato con lui, sia a Pisa sia in Versilia. L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha espresso il proprio cordoglio, ricordando le sue qualità professionali e umane, la competenza e la disponibilità dimostrate nel corso della sua carriera.

Tra coloro che lo ricordano con particolare affetto ci sono l’attuale direttore dell’Anestesia e rianimazione del Versilia Tommaso Angelini, la direttrice dell’ospedale Grazia Luchini e il direttore del dipartimento Emergenza urgenza, area critica e blocco operatorio Paolo Carnesecchi.

Un lutto che colpisce una comunità sanitaria che perde un professionista di grande esperienza, chiamato a guidare uno dei reparti più delicati dell’ospedale di Cisanello e che, nonostante la giovane età, aveva già costruito una lunga e importante esperienza nel campo dell’anestesia e della rianimazione.