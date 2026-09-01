Pisa, fermato per un controllo stradale: era ricercato da quasi tre anni

PISA – Un normale controllo sulla strada ha permesso ai Carabinieri di rintracciare e arrestare un 28enne straniero che risultava irreperibile dal 2021 . L’uomo è stato individuato nei giorni scorsi dai militari della Sezione Radiomobile nel corso di un servizio di controllo del territorio.

L’operazione è scattata in via Contessa Matilde, dove i Carabinieri hanno fermato un’auto intestata a una società con sede legale a Brescia. A bordo c’erano il conducente e due passeggeri e, come previsto durante i normali accertamenti, i militari hanno proceduto alla verifica dei documenti e all’identificazione delle persone presenti.