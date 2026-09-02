Allarme in volo, scatta la Maxi-Emergenza all’aeroporto di Pisa: Cessna atterra senza conseguenze

PISA — Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 2 settembre, all’aeroporto di Pisa. Un Cessna con tre o quattro persone a bordo ha segnalato un problema al carrello di atterraggio mentre si trovava in fase di avvicinamento allo scalo.

La comunicazione arrivata alla torre di controllo ha fatto scattare le procedure previste per le situazioni di potenziale emergenza. È stata quindi attivata la Maxi-Emergenza aeroportuale, con la mobilitazione delle squadre di soccorso.

Sul posto sono stati predisposti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, la polizia e le altre forze dell’ordine, pronti a intervenire nel caso in cui la fase di atterraggio avesse presentato criticità.

Il momento più delicato è stato quello dell’arrivo del piccolo velivolo sulla pista. Il pilota, tuttavia, è riuscito a gestire la situazione e alle 13.40 il Cessna ha completato l’atterraggio senza incidenti.

Le persone che si trovavano a bordo sono risultate incolumi e non è stato necessario procedere a interventi sanitari.

Una volta verificata la conclusione in sicurezza della manovra, la procedura di Maxi-Emergenza è stata revocata. L’allarme, dunque, si è concluso senza conseguenze per i passeggeri e senza ulteriori criticità nello scalo pisano.