In manette|
Bicicletta rubata alla stazione, il proprietario lancia l’allarme: i carabinieri bloccano il ladro
La fuga è durata poco
PISA — È durata pochi minuti la fuga dell’uomo che, nella serata del 30 agosto, avrebbe rubato una bicicletta dalla rastrelliera di piazza della Stazione a Pisa.
A far scattare l’intervento dei carabinieri è stata la richiesta di aiuto del proprietario, che si era appena accorto della sparizione del mezzo. I militari della Stazione di Pisa, impegnati in quel momento nel servizio di ordine e sicurezza pubblica nella zona, hanno immediatamente avviato le ricerche.
Il 33enne è stato individuato poco dopo nelle vicinanze della stazione. Aveva ancora con sé la bicicletta, che secondo quanto ricostruito sarebbe stata portata via dopo aver forzato il dispositivo antifurto.
Per l’uomo è quindi scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato. La bicicletta è stata recuperata e riconsegnata al proprietario.
Durante gli accertamenti i carabinieri hanno controllato anche una donna di 40 anni che era insieme al 33enne. La donna aveva con sé un paio di tronchesi, che sono state sequestrate. Per lei è scattata una denuncia a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere.
L’arrestato è stato accompagnato nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza per direttissima. Il giorno successivo il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana.
Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.