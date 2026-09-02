Bicicletta rubata alla stazione, il proprietario lancia l’allarme: i carabinieri bloccano il ladro

PISA — È durata pochi minuti la fuga dell’uomo che, nella serata del 30 agosto, avrebbe rubato una bicicletta dalla rastrelliera di piazza della Stazione a Pisa.

A far scattare l’intervento dei carabinieri è stata la richiesta di aiuto del proprietario, che si era appena accorto della sparizione del mezzo. I militari della Stazione di Pisa, impegnati in quel momento nel servizio di ordine e sicurezza pubblica nella zona, hanno immediatamente avviato le ricerche.

Il 33enne è stato individuato poco dopo nelle vicinanze della stazione. Aveva ancora con sé la bicicletta, che secondo quanto ricostruito sarebbe stata portata via dopo aver forzato il dispositivo antifurto.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato. La bicicletta è stata recuperata e riconsegnata al proprietario.

Durante gli accertamenti i carabinieri hanno controllato anche una donna di 40 anni che era insieme al 33enne. La donna aveva con sé un paio di tronchesi, che sono state sequestrate. Per lei è scattata una denuncia a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere.

L’arrestato è stato accompagnato nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza per direttissima. Il giorno successivo il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana.