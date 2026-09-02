Strade di sangue|
Schianto con la Vespa contro un muro: muore a 56 anni, la tragedia a Cascina
Vani i tentativi di rianimazione
CASCINA — Un uomo di 56 anni è morto dopo essere finito con la sua Vespa contro un muro. La tragedia è avvenuta in via del Fosso Vecchio, all’altezza del civico 265, nella zona compresa tra San Lorenzo a Pagnatico e San Frediano.
L’allarme è scattato dopo il violento impatto. Alcune persone presenti hanno immediatamente cercato di prestare soccorso all’uomo, avviando le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’arrivo dei soccorritori.
Sul posto è intervenuto il personale sanitario della Misericordia di Cascina con l’ambulanza Mike, insieme alla Polizia Municipale.
Per il 56enne, però, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Al momento dell’arrivo, il medico ha preso atto delle condizioni dell’uomo e ne ha constatato il decesso.
Una scena drammatica quella che si è presentata ai soccorritori, con la Vespa finita contro il muro e la vita dell’uomo spezzata in pochi istanti.
Saranno gli accertamenti a chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato la Vespa a uscire dalla propria traiettoria e a schiantarsi contro il muro.