Estate di controlli sul litorale pisano: sanzioni, sequestri e oltre 2mila identificazioni

PISA – Controlli a tutto campo sul litorale pisano durante i mesi estivi. Tra giugno e agosto Polizia di Stato e forze dell’ordine hanno intensificato la presenza sul territorio con servizi straordinari ad “Alto Impatto”, affiancati da verifiche amministrative e di sicurezza nei locali pubblici.

Un dispositivo che ha visto lavorare fianco a fianco Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, con il contributo degli enti specialistici, tra cui Asl e Ispettorato del Lavoro.

Il risultato è un quadro fatto di migliaia di controlli e diverse irregolarità contestate. In totale sono state identificate più di 2mila persone, mentre gli avventori sottoposti a monitoraggio all’interno dei locali sono stati oltre 1.550.

Le verifiche hanno riguardato 11 esercizi pubblici, passando dalle autorizzazioni amministrative agli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza. Sono state inoltre controllate tre chiusure coattive già disposte dal Questore, per verificare che i provvedimenti di sospensione delle licenze fossero effettivamente rispettati.

Sul fronte delle violazioni, la Polizia Locale ha contestato tre casi legati all’impatto acustico, dovuti all’assenza o alla mancata allegazione del nulla osta comunale previsto.

Due invece le sanzioni per la mancata esposizione dei prezzi. Un ulteriore episodio ha riguardato gli orari di chiusura: all’interno di un locale sono stati trovati più di 30 clienti oltre l’orario consentito, senza la presenza del responsabile previsto dalle prescrizioni.

I controlli hanno interessato anche il contrasto agli stupefacenti. In questo caso, all’esterno di un locale di pubblico spettacolo, è stato trovato e sequestrato mezzo grammo di hashish, con la contestazione prevista dall’articolo 75 del Testo unico in materia di stupefacenti.

Grande attenzione anche alla sicurezza degli ambienti e alla gestione delle presenze. Gli operatori hanno verificato il rispetto della capienza autorizzata, delle vie di esodo, delle norme antincendio e della presenza del personale addetto alla sicurezza.

Positivo, invece, il risultato delle verifiche sul lavoro: l’Ispettorato non ha rilevato alcun lavoratore irregolare, facendo registrare una situazione di piena regolarità sotto questo profilo.