La task force|
Estate di controlli sul litorale pisano: sanzioni, sequestri e oltre 2mila identificazioni
Polizia e tutte le forze dell’ordine insieme
PISA – Controlli a tutto campo sul litorale pisano durante i mesi estivi. Tra giugno e agosto Polizia di Stato e forze dell’ordine hanno intensificato la presenza sul territorio con servizi straordinari ad “Alto Impatto”, affiancati da verifiche amministrative e di sicurezza nei locali pubblici.
Un dispositivo che ha visto lavorare fianco a fianco Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, con il contributo degli enti specialistici, tra cui Asl e Ispettorato del Lavoro.
Il risultato è un quadro fatto di migliaia di controlli e diverse irregolarità contestate. In totale sono state identificate più di 2mila persone, mentre gli avventori sottoposti a monitoraggio all’interno dei locali sono stati oltre 1.550.
Le verifiche hanno riguardato 11 esercizi pubblici, passando dalle autorizzazioni amministrative agli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza. Sono state inoltre controllate tre chiusure coattive già disposte dal Questore, per verificare che i provvedimenti di sospensione delle licenze fossero effettivamente rispettati.
Sul fronte delle violazioni, la Polizia Locale ha contestato tre casi legati all’impatto acustico, dovuti all’assenza o alla mancata allegazione del nulla osta comunale previsto.
Due invece le sanzioni per la mancata esposizione dei prezzi. Un ulteriore episodio ha riguardato gli orari di chiusura: all’interno di un locale sono stati trovati più di 30 clienti oltre l’orario consentito, senza la presenza del responsabile previsto dalle prescrizioni.
I controlli hanno interessato anche il contrasto agli stupefacenti. In questo caso, all’esterno di un locale di pubblico spettacolo, è stato trovato e sequestrato mezzo grammo di hashish, con la contestazione prevista dall’articolo 75 del Testo unico in materia di stupefacenti.
Grande attenzione anche alla sicurezza degli ambienti e alla gestione delle presenze. Gli operatori hanno verificato il rispetto della capienza autorizzata, delle vie di esodo, delle norme antincendio e della presenza del personale addetto alla sicurezza.
Positivo, invece, il risultato delle verifiche sul lavoro: l’Ispettorato non ha rilevato alcun lavoratore irregolare, facendo registrare una situazione di piena regolarità sotto questo profilo.
L’attività di controllo non si ferma con la fine dell’estate. La Questura di Pisa fa sapere che i servizi straordinari di verifica amministrativa continueranno, per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza di cittadini, frequentatori dei locali ed esercenti.