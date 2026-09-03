Incidente durante la manutenzione a un distributore: uomo ustionato e trasferito a Cisanello

VOLTERRA – Grave infortunio durante alcuni lavori di manutenzione a un distributore di carburante fuori servizio lungo la Strada Statale 68. Un uomo è rimasto ustionato per cause ancora in corso di accertamento ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cisanello.

L’incidente si è verificato mentre erano in corso attività di manutenzione ordinaria nell’area dell’impianto. Per motivi che dovranno essere chiariti, l’uomo è rimasto ferito riportando ustioni sul corpo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, che ha collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso e ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’intervento.

Considerata la necessità di un trasferimento ospedaliero, il ferito è stato elitrasportato con Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.