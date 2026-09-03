Lutto per la scomparsa di Sergio Faralli

La categoria degli acconciatori e dei parrucchieri di Cna Pisa partecipano con profondo dolore al lutto per la tragica e prematura scomparsa di Sergio Faralli, imprenditore storico e associato da sempre alla nostra associazione di categoria, oltre che punto di riferimento per l’intero settore e la comunità di Forcoli. La dirigenza e i colleghi, nonché il Presidente e la Direttrice Generale, si stringono con sincera commozione e vicinanza alla famiglia ed esprimono il loro cordoglio in questo momento di dolore.