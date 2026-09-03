Minacce e cocci di bottiglia per avere alcol gratis: 33enne arrestato a Pontedera

PONTEDERA – Voleva ottenere altre consumazioni alcoliche senza pagarle e, davanti al rifiuto del gestore, avrebbe iniziato a minacciarlo e ad aggredirlo con cocci di bottiglia. È finito così in arresto un cittadino straniero di 33 anni, accusato di tentata estorsione e lesioni personali.

L’episodio è avvenuto nella notte del 1° settembre, all’interno di un’attività di kebab in piazza Unità d’Italia. Erano circa le 2 quando è arrivata una richiesta di intervento ai Carabinieri della Stazione di Pontedera.

I militari, arrivati rapidamente sul posto, hanno trovato l’uomo ancora all’interno del locale. A indicarlo è stato lo stesso gestore, che ha raccontato di essere stato minacciato di morte e aggredito dopo essersi opposto alla richiesta di ulteriori bevande alcoliche.

La ricostruzione dell’accaduto ha trovato riscontro anche negli accertamenti sanitari, che hanno documentato le lesioni riportate dal gestore. Dopo la denuncia-querela presentata dalla vittima, per il 33enne è quindi scattato l’arresto in flagranza.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura di Pisa, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata dello stesso giorno.