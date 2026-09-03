Si getta dal terrazzo, soccorso un 33enne a Volterra: trasportato in elicottero a Pisa

L’uomo, che era seguito dai servizi della Salute mentale di Volterra , è stato raggiunto dai soccorritori dopo la caduta. Gli operatori sanitari hanno riscontrato un politrauma , mentre i parametri vitali risultavano conservati.

Vista la dinamica dell’accaduto e la necessità di affidarlo a una struttura ospedaliera per le cure e gli accertamenti del caso, è stato attivato l’elisoccorso. Il 33enne è stato quindi trasferito con Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa.