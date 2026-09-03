Logo
Cisanello
ferito
Volterra
Volterra

Volo dal primo piano

|
Cronaca
/

Si getta dal terrazzo, soccorso un 33enne a Volterra: trasportato in elicottero a Pisa

3 settembre 2026 | 17:02
Share0
di Redazione

Redazione

Si getta dal terrazzo, soccorso un 33enne a Volterra: trasportato in elicottero a Pisa

In corso gli accertamenti

VOLTERRA – Momenti di apprensione a Volterra per un giovane di 33 anni, di nazionalità senegalese, precipitato dal terrazzo di un’abitazione al primo piano.

L’uomo, che era seguito dai servizi della Salute mentale di Volterra, è stato raggiunto dai soccorritori dopo la caduta. Gli operatori sanitari hanno riscontrato un politrauma, mentre i parametri vitali risultavano conservati.

Vista la dinamica dell’accaduto e la necessità di affidarlo a una struttura ospedaliera per le cure e gli accertamenti del caso, è stato attivato l’elisoccorso. Il 33enne è stato quindi trasferito con Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.