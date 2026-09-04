Mille falsi Rolex a due passi dalla Torre: maxi sequestro della Guardia di finanza

PISA — Un deposito di merce contraffatta nel cuore della città, a poca distanza da Piazza dei Miracoli. È quanto hanno scoperto i militari del Gruppo della Guardia di finanza di Pisa, che hanno sequestrato circa mille orologi falsi con marchio Rolex e un centinaio di articoli di pelletteria contraffatti riconducibili a note case di moda.

L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio. L’attenzione dei finanzieri è stata attirata da un giovane che stava movimentando e sistemando alcuni pacchi voluminosi nei pressi dell’ingresso dello stabile in cui abitava.

A insospettire ulteriormente i militari era l’assenza di qualsiasi elemento che consentisse di ricostruire la provenienza dei colli: erano infatti accuratamente sigillati, ma privi di etichette, documenti di spedizione o riferimenti a corrieri e aziende di trasporto.

L’ispezione ha permesso di scoprire il contenuto. All’interno dei pacchi c’era una consistente quantità di prodotti ritenuti contraffatti, tra cui circa mille orologi recanti il marchio e punzonature falsificate Rolex.

Insieme agli orologi sono stati trovati anche numerosi portafogli sui quali erano stati riprodotti loghi e segni distintivi di Gucci, Burberry e Louis Vuitton.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli orologi sarebbero stati destinati alla vendita al prezzo di 80 euro ciascuno. Una cifra molto distante da quella dei modelli originali, ma che avrebbe comunque garantito un rilevante margine di guadagno nel circuito illegale.

Se immessa sul mercato della contraffazione, la merce avrebbe potuto fruttare complessivamente oltre 82mila euro.

Al termine dell’intervento sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Pisa due cittadini di origine senegalese, uno dei quali risulta gravato da precedenti specifici. Tutti i prodotti sono stati sottoposti a sequestro.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in via definitiva soltanto qualora intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione rientra nell’attività della Guardia di finanza contro la produzione, l’importazione e la commercializzazione di prodotti contraffatti, a tutela delle imprese che operano legalmente e dei consumatori.

PISA — Un deposito di merce contraffatta nel cuore della città, a poca distanza da Piazza dei Miracoli. È quanto hanno scoperto i militari del Gruppo della Guardia di finanza di Pisa, che hanno sequestrato circa mille orologi falsi con marchio Rolex e un centinaio di articoli di pelletteria contraffatti riconducibili a note case di moda.

L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio. L’attenzione dei finanzieri è stata attirata da un giovane che stava movimentando e sistemando alcuni pacchi voluminosi nei pressi dell’ingresso dello stabile in cui abitava.

A insospettire ulteriormente i militari era l’assenza di qualsiasi elemento che consentisse di ricostruire la provenienza dei colli: erano infatti accuratamente sigillati, ma privi di etichette, documenti di spedizione o riferimenti a corrieri e aziende di trasporto.

L’ispezione ha permesso di scoprire il contenuto. All’interno dei pacchi c’era una consistente quantità di prodotti ritenuti contraffatti, tra cui circa mille orologi recanti il marchio e punzonature falsificate Rolex.

Insieme agli orologi sono stati trovati anche numerosi portafogli sui quali erano stati riprodotti loghi e segni distintivi di Gucci, Burberry e Louis Vuitton.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli orologi sarebbero stati destinati alla vendita al prezzo di 80 euro ciascuno. Una cifra molto distante da quella dei modelli originali, ma che avrebbe comunque garantito un rilevante margine di guadagno nel circuito illegale.

Se immessa sul mercato della contraffazione, la merce avrebbe potuto fruttare complessivamente oltre 82mila euro.

Al termine dell’intervento sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Pisa due cittadini di origine senegalese, uno dei quali risulta gravato da precedenti specifici. Tutti i prodotti sono stati sottoposti a sequestro.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in via definitiva soltanto qualora intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.