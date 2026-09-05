Dengue, nuovo caso: scatta la disinfestazione tra Pisa e San Piero a Grado

PISA — La Dengue torna a far scattare le misure di prevenzione in Toscana. Dopo i casi registrati nell’area di Baratti, un nuovo contagio è stato segnalato nel territorio pisano, con la particolarità che la persona interessata ha frequentato due edifici, uno a Pisa e l’altro nella frazione di San Piero a Grado.

La segnalazione dell’Ausl Toscana nord ovest ha fatto scattare l’intervento del Comune, che ha predisposto una serie di operazioni di disinfestazione nelle zone interessate. L’obiettivo è contenere la presenza della zanzara tigre, vettore della Dengue, e ridurre ulteriormente il già remoto rischio di una trasmissione del virus direttamente sul territorio.

Gli interventi riguarderanno sia gli spazi pubblici sia le aree private comprese nei perimetri individuati. Saranno effettuati trattamenti contro le zanzare adulte e interventi larvicidi, con particolare attenzione a caditoie stradali, pozzetti e altri luoghi nei quali possono svilupparsi le larve.

Non solo disinfestazione. È prevista anche una verifica capillare degli edifici attraverso ispezioni porta a porta, finalizzate a individuare ed eliminare eventuali ristagni d’acqua e altri possibili focolai larvali.

Il nuovo caso si aggiunge ai dieci contagi già confermati dalla Regione venerdì 4 settembre, facendo salire ulteriormente il numero dei casi segnalati nell’ambito dell’attuale attività di sorveglianza.