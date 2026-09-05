Al Don Bosco|
Deve scontare tre mesi per tentato furto: 47enne arrestato a Ponsacco dai Carabinieri
Portato in carcere
PONSACCO – Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Torino e, dopo gli accertamenti, è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri della Stazione di Ponsacco.
A finire in carcere è un 47enne, raggiunto nella mattinata di ieri, 4 settembre, dal provvedimento che dà esecuzione a una condanna definitiva per tentato furto aggravato.
Il reato era stato commesso nel novembre del 2024 a Pinerolo, in provincia di Torino. Con la sentenza definitiva, all’uomo è stata imposta una pena residua di tre mesi di reclusione.
Dopo l’arresto e le formalità previste, il 47enne è stato trasferito alla Casa circondariale di Pisa, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno, dove dovrà scontare la pena a disposizione dell’Autorità giudiziaria.