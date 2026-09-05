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Deve scontare tre mesi per tentato furto: 47enne arrestato a Ponsacco dai Carabinieri

5 settembre 2026 | 12:17
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di Redazione

Redazione

Deve scontare tre mesi per tentato furto: 47enne arrestato a Ponsacco dai Carabinieri

Portato in carcere

PONSACCO – Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Torino e, dopo gli accertamenti, è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri della Stazione di Ponsacco.

A finire in carcere è un 47enne, raggiunto nella mattinata di ieri, 4 settembre, dal provvedimento che dà esecuzione a una condanna definitiva per tentato furto aggravato.

Il reato era stato commesso nel novembre del 2024 a Pinerolo, in provincia di Torino. Con la sentenza definitiva, all’uomo è stata imposta una pena residua di tre mesi di reclusione.

Dopo l’arresto e le formalità previste, il 47enne è stato trasferito alla Casa circondariale di Pisa, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno, dove dovrà scontare la pena a disposizione dell’Autorità giudiziaria.