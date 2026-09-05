Paura a Putignano, perde il controllo dello scooter e si schianta: 70enne in codice rosso

PISA – Un uomo di circa 70 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello dopo un grave incidente avvenuto nella serata di ieri, 4 settembre, a Putignano.

L’allarme è scattato poco dopo le 21, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorritori per uno scooter finito contro un ostacolo in via Fiorentina.

Il conducente, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere senza che risultassero coinvolti altri veicoli. Un impatto violento, al termine del quale l’uomo ha riportato un politrauma.

Sul posto sono arrivati i soccorritori con un’ambulanza con infermiere a bordo, insieme alla Polizia e ai Vigili del Fuoco. Le operazioni si sono concentrate sulle prime cure al ferito e sulla messa in sicurezza della zona.

Dopo essere stato assistito sul posto, il 70enne è stato trasferito d’urgenza al Pronto soccorso di Cisanello, dove è arrivato in codice rosso per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie.