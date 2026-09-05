Pisa, pistola con matricola abrasa e machete in casa: due fratelli arrestati

PISA – Un controllo in un appartamento destinato alle locazioni brevi si è trasformato in un intervento ad alta tensione per gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Pisa. Al termine dell’operazione sono stati arrestati due fratelli di origine albanese, di 27 e 31 anni, mentre nell’abitazione sono state sequestrate una pistola Beretta PX4 calibro 9 con matricola abrasa e un machete.

Gli agenti erano impegnati in una più ampia attività di verifica sulle strutture ricettive quando hanno raggiunto l’appartamento nel quartiere Cisanello. Alla porta si sono presentati i due fratelli, entrambi a torso nudo. La situazione è rapidamente degenerata: secondo quanto ricostruito dalla Polizia, alla vista degli investigatori i due avrebbero iniziato ad agitarsi, arrivando poi a spingere e colpire gli operatori al petto nel tentativo di sottrarsi al controllo e fuggire.

A quel punto è stato necessario l’intervento delle pattuglie della Squadra Volante, arrivate in supporto alla Mobile. Solo grazie all’intervento congiunto degli agenti i due sono stati bloccati e ammanettati.

La successiva perquisizione dell’appartamento ha fatto emergere un elemento ancora più inquietante. Accanto alla porta d’ingresso era stato nascosto un machete, collocato in una posizione che, secondo gli investigatori, lo avrebbe reso immediatamente disponibile.

Ma la scoperta più delicata è arrivata durante gli accertamenti successivi. Nel corso della concitazione che aveva accompagnato l’intervento, i due avrebbero tentato di disfarsi di una pistola, gettandola dalla finestra. L’arma, una Beretta PX4 calibro 9, era stata occultata all’interno di un condizionatore portatile.

La pistola presentava inoltre la matricola abrasa, circostanza che rende ora particolarmente importanti gli accertamenti balistici e investigativi per stabilirne la provenienza e verificare l’eventuale collegamento con altri episodi.

Portati negli uffici della Squadra Mobile, i due fratelli sono stati sottoposti a ulteriori verifiche. Ed è proprio nei confronti del maggiore, 31 anni, emerso un altro elemento giudiziario: era ricercato da giorni perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento, emesso dal Gip di Pisa, riguarda accuse di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex compagna. Per lui si sono quindi aperte le porte del carcere, dove è stato condotto in esecuzione dell’ordinanza.

Il fratello più giovane, invece, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.