Rubati 930 vasetti di composta: colpito il lavoro dei ragazzi di Casa Ilaria

PALAIA – Non hanno portato via soltanto una affettatrice, del filo elettrico e centinaia di vasetti. Hanno portato via il frutto del lavoro e dell’impegno di ragazzi che ogni giorno cercano, attraverso il lavoro, di costruire autonomia, dignità e inclusione .

I ladri sono entrati due volte nel giro di pochi giorni, approfittando della notte. La prima incursione è avvenuta tra lunedì e martedì, la seconda tra giovedì e venerdì. A scoprire quanto era accaduto è stata la vigilanza notturna, che ha trovato diverse porte forzate e ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Palaia.