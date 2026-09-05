Il fatto|
Rubati 930 vasetti di composta: colpito il lavoro dei ragazzi di Casa Ilaria
Colpita la comunità
PALAIA – Non hanno portato via soltanto una affettatrice, del filo elettrico e centinaia di vasetti. Hanno portato via il frutto del lavoro e dell’impegno di ragazzi che ogni giorno cercano, attraverso il lavoro, di costruire autonomia, dignità e inclusione.
È questo l’aspetto che rende particolarmente amaro il doppio furto messo a segno nei giorni scorsi a Casa Ilaria, la struttura di accoglienza e inclusione di Badia di Carigi, a Montefoscoli, nel territorio di Palaia.
A raccontare quanto accaduto è stata la cooperativa che gestisce la struttura, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.
I ladri sono entrati due volte nel giro di pochi giorni, approfittando della notte. La prima incursione è avvenuta tra lunedì e martedì, la seconda tra giovedì e venerdì. A scoprire quanto era accaduto è stata la vigilanza notturna, che ha trovato diverse porte forzate e ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Palaia.
Il bottino è consistente: dalla cucina è stata portata via un’affettatrice nuova, mentre sono stati rubati anche diversi chilometri di filo elettrico. Ma la perdita più pesante riguarda la produzione della struttura: oltre 930 vasetti di composta di frutta.
Ben 836 vasetti sono spariti durante il primo furto. Più di un centinaio sono stati portati via nella seconda incursione.
Quelle conserve non erano semplicemente prodotti da vendere. Erano state preparate durante l’estate con il lavoro degli ospiti di Casa Ilaria, persone con disabilità o che vivono condizioni di svantaggio sociale. Dovevano finire nei pacchi di Natale, contribuendo così a sostenere le attività della comunità.
È proprio questo il motivo per cui, spiegano dalla struttura nel post pubblicato su Facebook, il danno va ben oltre quello economico. Dietro quei vasetti c’erano ore di lavoro, impegno e soddisfazione personale.
Da Casa Ilaria arriva ora una richiesta precisa a chi ha commesso il furto: restituire ciò che è stato portato via, anche in forma anonima.
Un appello rivolto forse soprattutto alla coscienza di chi ha deciso di entrare due volte in una struttura dove quei prodotti rappresentavano molto più del loro valore economico.
La comunità, nonostante il colpo subito, non intende fermarsi: “Non lasciamo che questo gesto fermi il percorso e le attività che portiamo avanti”, si legge nel messaggio diffuso attraverso i social.