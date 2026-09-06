Allarme Dengue a Pisa: secondo contagio in due giorni, il caso non è legato a viaggi

Lo ha reso noto il sindaco

PISA – Due casi di Dengue nell’arco di appena due giorni. Pisa torna sotto i riflettori per la presenza del virus trasmesso dalla zanzara tigre, dopo la conferma di un nuovo contagio annunciata dal sindaco Michele Conti.

Il particolare che fa scattare un livello di attenzione ancora maggiore è che la persona risultata positiva non ha effettuato viaggi all’estero. Un elemento che, secondo il primo cittadino, non può essere trascurato e che rende necessario mantenere alta la guardia sulla possibile circolazione locale del virus.

Il nuovo caso si inserisce in un quadro già delicato. Soltanto il giorno precedente era stata comunicata la presenza di un’altra persona contagiata a Pisa. La scoperta aveva portato all’attivazione delle procedure previste per contenere il rischio di trasmissione, con interventi di disinfestazione contro le zanzare, sia attraverso trattamenti adulticidi sia con operazioni larvicide.

Conti è tornato inoltre a sollevare il tema della prevenzione, chiedendo alla Regione Toscana di consentire nuovamente ai Comuni di intervenire in anticipo, già nei mesi estivi, con trattamenti adulticidi preventivi. Secondo il sindaco, questa possibilità sarebbe venuta meno dal 2022 a seguito di una delibera regionale.

Intanto l’attenzione non riguarda soltanto Pisa. Nei giorni scorsi la Regione ha confermato 10 casi di Dengue in Toscana riconducibili a persone che durante il mese di agosto hanno soggiornato o frequentato una zona compresa tra Piombino e Baratti, in provincia di Livorno.

Sono state quindi rafforzate le attività di sorveglianza epidemiologica e le misure di prevenzione, dalla disinfestazione alla bonifica dei ristagni d’acqua e alla rimozione dei focolai dove le zanzare possono deporre le uova.