Furto nella notte alla Pubblica Assistenza, rubata un’auto

Notte difficile quella della Pubblica Assistenza santacrocese fra sabato e domenica, quando un malvivente si è introdotto al piano terra nella sede di Largo Bonetti e ha provocato numerosi danni.

A dirlo è la stessa associazione in un lungo post di denuncia. “Uno sconosciuto è riuscito a entrare all’interno dell’associazione, portando via il denaro presente nella macchina del caffè, le chiavi di due nostri mezzi, un’ambulanza e un furgone per il trasporto delle persone, e rubando la Dacia Sandero bianca, il mezzo più nuovo della nostra associazione – si legge. – L’auto è stata fortunatamente ritrovata e recuperata, anche se con alcuni danni”. Fra i danni, che ammontano un tutto a circa 4mila euro, anche quelli alla sbarra che chiude il piazzale in cui sono riposti i mezzi, divelta lungo la fuga del ladro con l’auto rubata e poi abbandonata nelle vicinanze.

“Al di là del valore economico di ciò che è stato rubato o danneggiato, quello che ci preme sottolineare è un’altra cosa: chi colpisce la Pubblica Assistenza, così come qualsiasi altra associazione che opera ogni giorno per gli altri, non fa un danno soltanto a un’associazione. Fa un danno all’intera comunità – si sfogano i volontari. – I nostri mezzi, la nostra sede e tutto ciò che custodiamo sono strumenti al servizio delle persone e del territorio. Perché una Pubblica Assistenza non appartiene soltanto a chi la vive ogni giorno: è un patrimonio di tutti. E ciò che è al servizio degli altri merita rispetto”.