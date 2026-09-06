Il Pisa vince nel giorno della paura: Bozhinov sta male, poi i nerazzurri travolgono la Juve Stabia 3-0

PISA – Prima la paura, poi una grande prova di forza. Il Pisa espugna il campo della Juve Stabia con un netto 3-0, ma la giornata di Serie B allo stadio “Romeo Menti” è stata inevitabilmente segnata dal malore accusato da Rosen Bozhinov nel primo tempo.

Il difensore bulgaro, intorno al 40′, si è accasciato improvvisamente sul terreno di gioco. Immediato l’intervento dei soccorsi, con i giocatori delle due squadre visibilmente preoccupati. Bozhinov è stato trasportato fuori dal campo in barella e successivamente in ospedale per accertamenti. Il Pisa ha fatto sapere che il giocatore era cosciente e che tra le ipotesi alla base del malore c’era una crisi di disidratazione.

L’arbitro ha sospeso la partita e le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Dopo una lunga interruzione, il gioco è ripreso con Coppola al posto di Bozhinov.

Ed è stato proprio in quel momento così delicato che il Pisa ha trovato la forza per cambiare la partita. Poco dopo la ripresa, Calabresi ha sbloccato il risultato con una conclusione dalla distanza. Una rete accompagnata da un gesto significativo: il capitano nerazzurro ha mostrato la maglia di Bozhinov, dedicandogli il gol.

Il Pisa avrebbe anche l’occasione per raddoppiare dagli undici metri, ma Petagna si fa parare il rigore. I nerazzurri non si scompongono e nella ripresa continuano a spingere.

Al 67′ arriva il raddoppio: Tramoni riceve da Pittarello, salta un avversario e con una conclusione precisa manda il pallone sotto la traversa. È il ritorno al gol per il numero 10, a segno dopo un lungo digiuno.

La Juve Stabia prova a reagire, ma il Pisa controlla la partita e all’80’ mette definitivamente il risultato al sicuro. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Coppola, entrato proprio al posto di Bozhinov, trova la deviazione vincente al volo e firma il 3-0.

Una vittoria pesante, la seconda consecutiva per la squadra di Paolo Bianco, arrivata in una partita che per il Pisa ha avuto un significato particolare. La squadra ha saputo reagire alla paura e trasformare una giornata cominciata nel peggiore dei modi in una prova di carattere.

E soprattutto, dopo tanta apprensione, arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Bozhinov: il difensore è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti ed era cosciente.