Lacorte, che spettacolo a Monza: vittoria in Formula 3 per il pilota pisano

Il sogno diventa realtà per Nicola Lacorte. Il giovane pilota pisano, 19 anni, ha conquistato a Monza la prima vittoria della sua carriera in Formula 3, imponendosi nella Feature Race al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.

Al volante della monoposto del Dams Lucas Oil, Lacorte è stato protagonista fin dalle battute iniziali, riuscendo a rimanere stabilmente nel gruppo di testa e a gestire con grande lucidità una corsa tutt’altro che semplice.

Sul traguardo il pilota toscano ha preceduto Tuukka Taponen, finlandese, e il giapponese Taito Kato, rispettivamente secondo e terzo classificato. Un successo particolarmente significativo per Lacorte, arrivato proprio sul circuito italiano di Monza e destinato a rappresentare una tappa importante nel suo percorso agonistico.