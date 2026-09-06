Lacorte, che spettacolo a Monza: vittoria in Formula 3 per il pilota pisano
Il sogno diventa realtà
Il sogno diventa realtà per Nicola Lacorte. Il giovane pilota pisano, 19 anni, ha conquistato a Monza la prima vittoria della sua carriera in Formula 3, imponendosi nella Feature Race al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.
Al volante della monoposto del Dams Lucas Oil, Lacorte è stato protagonista fin dalle battute iniziali, riuscendo a rimanere stabilmente nel gruppo di testa e a gestire con grande lucidità una corsa tutt’altro che semplice.
Sul traguardo il pilota toscano ha preceduto Tuukka Taponen, finlandese, e il giapponese Taito Kato, rispettivamente secondo e terzo classificato. Un successo particolarmente significativo per Lacorte, arrivato proprio sul circuito italiano di Monza e destinato a rappresentare una tappa importante nel suo percorso agonistico.
La gara ha avuto ripercussioni anche sulla lotta per il titolo. Freddie Slater, leader della classifica del campionato, è stato infatti costretto al ritiro al 14° giro a causa di un problema tecnico. Nonostante l’episodio, il britannico mantiene la testa della graduatoria.
Ora resta soltanto l’ultimo appuntamento della stagione: il campionato di Formula 3 si deciderà a Madrid, dove dall’11 al 13 settembre andrà in scena il round conclusivo.
Per Lacorte, però, Monza resterà comunque una domenica speciale: la giornata della sua prima, attesissima vittoria in Formula 3.