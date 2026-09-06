Paura in campo: Bozhinov si accascia, partita sospesa per il malore del difensore del Pisa

PISA – Attimi di grande apprensione durante Juve Stabia-Pisa, quando il difensore bulgaro Rosen Bozhinov è stato colto da un improvviso malore mentre era in campo. L’episodio si è verificato al 41′ del primo tempo, facendo calare il silenzio sullo stadio.

Bozhinov si è accasciato improvvisamente all’interno dell’area del Pisa. I compagni hanno immediatamente richiamato l’attenzione dello staff sanitario, che è entrato in campo per prestargli soccorso. Momenti concitati, con i giocatori raccolti intorno al compagno per proteggerlo dalla vista del pubblico mentre i sanitari intervenivano.

Il calciatore è stato quindi trasportato fuori dal terreno di gioco in barella e accompagnato in ospedale per gli accertamenti. Una situazione che ha spinto l’arbitro Calzavara a interrompere la gara prima della conclusione della prima frazione.

A preoccupare è stato anche il caldo particolarmente intenso. La partita era iniziata alle 15, con temperature superiori ai 30 gradi e condizioni ambientali molto pesanti per gli atleti.

Secondo le prime informazioni diffuse dalla Lega B, il malore sarebbe stato legato a una forte disidratazione, accompagnata da convulsioni. Il Pisa ha successivamente fatto sapere che il giocatore sta meglio e che è stato sottoposto agli accertamenti necessari in ospedale.

Una notizia che ha riportato un po’ di serenità dopo quei lunghi minuti di paura. Bozhinov non avrebbe mai perso completamente conoscenza, ma le sue condizioni hanno comunque richiesto l’intervento immediato dei sanitari e il trasferimento in ospedale.

Per diversi minuti, sul terreno di gioco è calato un silenzio surreale. Poi il sollievo: il difensore sta bene ed è ora sotto controllo medico.