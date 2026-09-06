Tornano a Pisa nonostante il divieto, alcol e cocaina al volante: nove denunce

PISA – C’è chi è stato trovato al volante con un tasso alcolemico ben oltre i limiti, chi aveva cocaina con sé e chi, nonostante un divieto di ritorno ancora valido, è tornato proprio nel territorio dal quale avrebbe dovuto tenersi lontano. Sono nove, complessivamente, le persone finite nei guai nell’ultima settimana nell’ambito dei controlli intensificati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa.

La sequenza degli interventi parte da Bientina, dove nella notte del 31 agosto i Carabinieri della Stazione di Calcinaia sono intervenuti in via Valdinievole Sud dopo un incidente autonomo. Gli accertamenti sul conducente hanno evidenziato un tasso alcolemico di 1,30 g/l. Patente ritirata e automobile sottoposta a sequestro amministrativo, con affidamento a una depositeria autorizzata.

Poche ore dopo, lungo l’Aurelia nel territorio di Vecchiano, i militari del Radiomobile hanno fermato un uomo che appariva in condizioni di alterazione psicofisica. Il drug-test preliminare è risultato positivo, ma il conducente ha rifiutato gli ulteriori accertamenti analitici. Durante la perquisizione è stata trovata anche cocaina, per un quantitativo superiore a un grammo. La sostanza è stata sequestrata, mentre per l’automobilista sono scattati il ritiro della patente, la denuncia e la segnalazione alla Prefettura quale assuntore.

La notte del 2 settembre, sempre a Bientina, nuovo controllo e nuovo caso di guida sotto l’effetto dell’alcol. Fermato in via del Tiglio, un conducente è risultato positivo all’etilometro con un valore di 2,46 g/l. Un dato particolarmente elevato, al quale si è aggiunto il ritrovamento di oltre due grammi di cocaina. Per l’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, mentre patente e veicolo sono stati sottoposti ai provvedimenti previsti.

Ma l’attività dei Carabinieri non ha riguardato soltanto la circolazione stradale.

A Pisa, nel punto più frequentato dai turisti, i militari della Sezione Operativa e della Stazione hanno controllato due donne provenienti da fuori regione che si trovavano in Piazza dei Miracoli. Dagli accertamenti è emerso un elemento decisivo: entrambe erano destinatarie di un divieto di ritorno nel Comune di Pisa ancora efficace. Sono state quindi denunciate.

Il giorno successivo, in Corso Italia, un’altra persona è stata sorpresa in città nonostante fosse sottoposta allo stesso tipo di misura di prevenzione. Anche per lui è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.

Sempre a Pisa, durante la notte, i Carabinieri hanno fermato un automobilista lungo la via Aurelia Sud. L’etilometro ha segnato 1,03 g/l. È scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente, mentre l’automobile è stata affidata a una persona di fiducia.

E proprio le due donne già denunciate in Piazza dei Miracoli sono tornate nuovamente sotto controllo. A distanza di appena tre giorni dal primo episodio, sono state rintracciate ancora una volta, durante un servizio perlustrativo del Radiomobile. Il loro ritorno in città, nonostante il divieto, ha comportato una nuova denuncia alla Magistratura.